Ghanas Fußballer bejubeln die WM-Qualifikation mit Feuerwerk und Musik. Berater Winfried Schäfer sieht im Team von Trainer Otto Addo viel Potenzial. Er erinnert an Berti Vogts und den EM-Titel.
Lesezeit 2 Minuten
Accra (dpa) – Am Tag nach der großen WM-Party ging es für die Fußball-Nationalspieler Ghanas ins Waisenhaus. «Die Mannschaft will den Kindern eine Freude machen. Das finde ich super», erzählt Winfried Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. Der 75-Jährige arbeitet als Berater für das Team von Trainer Otto Addo und ist bei den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Accra mittendrin.