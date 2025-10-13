WM-Qualifikation Nach der WM-Party ins Waisenhaus: Schäfer feiert mit Ghana dpa 13.10.2025, 13:26 Uhr

i Ghana - Komoren Peniel Brago Amoakohene. DPA

Ghanas Fußballer bejubeln die WM-Qualifikation mit Feuerwerk und Musik. Berater Winfried Schäfer sieht im Team von Trainer Otto Addo viel Potenzial. Er erinnert an Berti Vogts und den EM-Titel.

Accra (dpa) – Am Tag nach der großen WM-Party ging es für die Fußball-Nationalspieler Ghanas ins Waisenhaus. «Die Mannschaft will den Kindern eine Freude machen. Das finde ich super», erzählt Winfried Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. Der 75-Jährige arbeitet als Berater für das Team von Trainer Otto Addo und ist bei den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Accra mittendrin.







