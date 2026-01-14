Nach dem Schnee: Was Sie jetzt rund ums Haus prüfen sollten

Das Heim gut auf Schnee, Eis und Sturm vorbereiten: immer sinnvoll. Doch auch nach dem Wintereinbruch gibt es einiges zu tun. Ein kleiner Kontrollgang bei Tauwetter hilft.

Bremen/Berlin (dpa/tmn) – Der Sturm ist vorübergezogen, die Temperaturen steigen, Schnee und Eis schmelzen dahin: Dann ist es an der Zeit das Zuhause einmal auf mögliche Schäden zu überprüfen. Vor allem das Dach verdient einen genaueren Blick.

Denn verrutschte oder beschädigte Dachziegel, gelockerte Einfassungen und verstopfte Dachrinnen und Fallrohre können hier zu Wassereintritt führen. Darauf weist der Haus & Grund Landesverband Bremen hin.

Hat der Sturm unter die Dachziegel oder durch Lüftungsziegel in den Dachboden geblasen und dabei Feuchtigkeit hineingeweht, kann das ebenfalls zu Problemen führen – und sollte rechtzeitig kontrolliert werden.

Fassade und Fenster prüfen

Prüfen Sie Fassade und Mauerwerk auf neue oder vergrößerte Risse, Abplatzungen und Spuren von Feuchtigkeit. Kontrollieren sollten Sie laut Haus & Grund auch, ob die Dichtungen, Rahmen und Rollläden von Fenstern und Türen unbeschädigt sind.

Außerdem sinnvoll demnach: die Kellerwände jetzt auf Undichtigkeiten und Feuchteschäden prüfen.

Leitungen nicht mit offener Flamme auftauen

Nicht vergessen bei Ihrem Kontrollgang sollten Sie Außenwasserhähne und Wasserleitungen – vor allem die ungeschützten. Denn sie sind besonders frostgefährdet.

Um Schäden zu vermeiden, hat man sie am besten ohnehin vor dem Frost entleert – und darauf geachtet, dass auch das Restwasser abgelaufen ist. Das haben Sie vergessen? In jedem Fall dürfen Sie eingefrorene Leitungen dann nicht mit Heißluftpistolen oder offenen Flammen auftauen, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Es besteht dann Brandgefahr.

Tropfende Leitungen direkt reparieren lassen

Ist tatsächlich ein Wasserrohr geplatzt, sollten Sie sofort das Wasser am Hauptwasserhahn und den Strom abstellen. Auch wenn die Leitung nur tropft, ist Handeln angesagt. Dokumentieren Sie die Schäden und informieren Sie Fachbetriebe und Ihre Wohngebäudeversicherung.