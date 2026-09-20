Zwei Nascar-Autos geraten auf der Strecke aneinander. Danach treffen sich die beiden Fahrer wieder - und es kommt zu heftigen Faustschlägen.

Bristol (dpaI) - Es war eine wilde Prügelei mit Ansage. Und eine, die die amerikanische Nascar-Rennserie selbst als eine der heftigsten der vergangenen Jahre beschrieb: Bei den Nascar-Fahrern Ryan Blaney und Carson Hovecar sind nach einem Vorfall auf der Strecke nach dem Rennen auf dem Bristol Motor Speedway die Fäuste geflogen.

Blaney war nach einer Berührung der Autos ausgeschieden, er verlor dadurch wichtige Punkte im Meisterschaftskampf. Hovecar konnte weiterfahren. Blaney wartete daraufhin mit viel Wut im Bauch auf seinen Rivalen. Seiner Meinung nach hatte Hovecar ihn abgeschossen. «Ja. Es wird etwas passieren», kündigte Blaney danach an - und es passierte etwas.

Er ging zunächst in aller Seelenruhe auf Hovecar zu und schubste den Rivalen. Der wiederum gab nicht klein bei, im Gegenteil: Hovecar holte aus und traf Blaney mit der rechten Faust im Gesicht - und schlug auch noch ein weiteres Mal zu.

Umstehende Offizielle und Teammitglieder versuchten, dazwischenzugehen und die beiden festzuhalten. Blaney riss sich aber los und verpasste nun seinerseits dem Kontrahenten einen satten Fausthieb. Das Publikum reagierte johlend auf die Rauferei. «Ich verstehe, warum er so aufgebracht ist», sagte Hocevar mit Blick auf Blaneys sportlichen Rückschlag: «Ich wäre wahrscheinlich auch sauer auf mich.»