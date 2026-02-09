Winterspiele in Antholz
Nach Bronze: Biathlet Strelow nicht im Olympia-Einzel dabei
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026
Hendrik Schmidt. DPA

In Antholz beginnen die olympischen Einzelrennen. Deutschlands Biathleten könnten wieder überraschen, Gold-Kandidaten sind aber andere.

Antholz (dpa) – Zwei Tage nach Bronze mit der deutschen Mixed-Staffel bekommt Biathlet Philipp Nawrath (32) bei den Olympischen Winterspielen in Italien gleich die nächste Medaillenchance. Im Gegensatz zu Justus Strelow (29) startet Nawrath am Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) gemeinsam mit Philipp Horn (31), David Zobel (29) und Lucas Fratzscher (31) in Antholz auch im schweren Einzel über 20 Kilometer. Während Horn, Zobel und Fratzscher jeweils ihre Olympia-Debüts geben, war zunächst nicht bekannt, warum der Sachse Strelow nicht eingesetzt wird.

Nach dem überraschenden Bronze-Coup mit fehlerfreien Schießleistungen von Nawrath und Strelow am Sonntag gehören die Deutschen im Klassiker auf 1.600 Metern Höhe maximal zum erweiterten Favoritenkreis. Die aussichtsreichsten Anwärter auf Medaillen sind der französische Gesamtweltcupführende Eric Perrot, der Italiener Tommaso Giacomel und der Norweger Johan-Olav Botn.

