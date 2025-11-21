Nach Babypause: Biathletin Hettich-Walz zurück im Weltcup

Eine Mutter war bei den deutschen Weltcup-Biathletinnen bislang noch nie aktiv. Janina Hettich-Walz sichert sich nach der Geburt ihrer Tochter nun souverän einen Platz im Team - und hat einen Traum.

Östersund (dpa) – Nach ihrer Babypause hat sich Ex-Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz direkt wieder einen der hart umkämpften Plätze im Weltcupteam der deutschen Biathletinnen gesichert. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, entschieden sich die Trainer Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland nach den starken Leistungen in der Saisonvorbereitung dazu, die 29-Jährige direkt für die ersten Rennen des Olympia-Winters im schwedischen Östersund zu nominieren.

Entscheidung für Tochter Karlotta fällt bewusst

Eigentlich hätte Hettich-Walz am Wochenende noch bei internen Qualifikationsrennen in Ruhpolding an den Start gehen sollen, dazu kommt es nun nicht mehr. Auf den WM-Strecken von 2012 werden in den Chiemgauer Alpen nur noch zwei weitere Weltcup-Plätze für das Team, das am Samstag in einer Woche in Mittelschweden in die Saison startet, vergeben. Sicher dabei sind neben Hettich-Walz und Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß auch Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Selina Grotian.

Für Hettich-Walz werden es in Östersund auf dem Weg zur erhofften Olympia-Teilnahme im Frühjahr in Südtirol die ersten wichtigen Rennen seit der Geburt von Tochter Karlotta. Sie hatte sich nach ihrer bislang erfolgreichsten Saison, als sie 2024 in Nove Mesto WM-Einzelsilber und Staffel-Bronze gewann, bewusst für eine Schwangerschaft entschieden. Erst seit Februar ist sie Mutter.

Eine Französin wird als Mutter Weltmeisterin

Die Olympia-Teilnahme blieb immer ihr großes Ziel. Hettich-Walz hatte auf Skirollern im September überraschend bereits die deutschen Meistertitel im Sprint und im Einzel gewonnen. Ihre Tochter soll sie auch im Weltcup begleiten und so oft wie möglich dabei sein. Für das deutsche Team wird das eine neue Situation, erfolgreiche Mütter gibt es im Biathlon aber bereits. So wurde die Französin Justine Braisaz-Bouchet nach der Geburt ihrer Tochter mehrfach Weltmeisterin.