Am dritten Weltcup-Wochenende der alpinen Ski-Saison gibt es für die deutschen Rennfahrer nichts zu holen. Was Favoritin Emma Aicher ausbremste - und welches Fazit Routinier Linus Straßer zieht.

Gurgl (dpa) – Einen Tag nach Mitfavoritin Emma Aicher hat beim Slalom-Wochenende in Gurgl auch Linus Straßer einen Spitzenplatz deutlich verpasst. Der Ski-Routinier fuhr beim Weltcup in Tirol nur auf Platz 18. «Das gibt's doch nicht», murmelte der Münchner nach der Zieldurchfahrt im Schneetreiben und stöhnte.

Auf Sieger Timon Haugan aus Norwegen fehlten Straßer gut zwei Sekunden, selbst das Podest war mehr als eine Sekunde entfernt. Der 34-Jährige war in der Woche zuvor in Levi 13. geworden – von der Spitze ist er aktuell weit entfernt. «Es hat sich sehr schlecht angefühlt. Es war kein Spaß zu fahren», sagte Straßer im ZDF schon nach dem ersten Lauf und Rang zwölf.

Favorit Braathen schon nach wenigen Toren raus

«Es waren aber auch positive Sachen dabei», meinte Straßer am Ende. «Ich bin weiter hart am Arbeiten. Es fehlt nicht viel – und weniger, als der Zeitrückstand und das Ergebnis vermuten lassen.» Hinter Haugan kamen dessen Teamkollege Eirik Hystad Solberg und Tanguy Nef aus der Schweiz auf das Treppchen.

Favorit Lucas Pinheiro Braathen punktete gar nicht, weil er im ersten Lauf schon nach wenigen Toren einfädelte. «So ist Slalom», resümierte der für Brasilien startende Riesenslalom-Olympiasieger. In der Gesamtwertung aber verteidigte Braathen nach seinen Siegen zum Saisonstart das Rote Trikot des Führenden.

Aicher von Nebel ausgebremst

Auch Aicher war in Gurgl mit dem roten Leibchen am Start nach Platz drei von Sölden und ihrem ersten Slalomsieg in Levi. Den dritten Podestrang verpasste sie dann aber deutlich. «Ich habe zu viel gechillt. Ich hätte schon mehr Gas geben können», sagte Aicher zu ihrem ersten Durchgang. Sie hatte mit Startnummer fünf zwar Pech, weil just zu dem Zeitpunkt heftiger Nebel über der Strecke hing und vor allem die Bodensicht sehr schlecht war.

Als Ausrede wollte die 23-Jährige das aber nicht verstehen – vor allem mit Verweis auf Weltcup-Premierensiegerin Lara Colturi, die unmittelbar nach Aicher bei gleichen Bedingungen dran war. «Die Lara ist nach mir gefahren und hatte eine Superzeit hingelegt. Darauf würde ich es also nicht schieben.» Die für Albanien startende Colturi gewann vor den Schwedinnen Sara Hector und Anna Swenn Larsson und übernahm von Aicher das rote Leibchen als Weltcup-Führende.

Nun Amerika-Trip und Shiffrin-Debüt

Aichers Teamkollegin Lena Dürr wurde Zwölfte. «Es geht in die richtige Richtung», sagte sie. Am kommenden Wochenende stehen in Killington in den USA ein Riesenslalom und ein Slalom an. Dann wird erstmals auch US-Star und Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin ins Renngeschehen eingreifen.