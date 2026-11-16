Borussia Düsseldorf ist der mit Abstand erfolgreichste Club im deutschen Tischtennis. Der Niederländer Danny Heister holte als Trainer 24 Titel. Nach dieser Saison wird er sich verabschieden.

Düsseldorf (dpa) – Beim deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf endet nach dieser Saison eine Ära. Der niederländische Trainer Danny Heister wird den Club nach 17 Jahren und insgesamt 24 Titeln in Bundesliga, TTBL-Pokal, Champions League und ETTU-Pokal verlassen.

Als Nachfolger verpflichteten die Düsseldorfer den erst 30 Jahre alten Kilian Ort. Der ehemalige Nationalspieler trainiert aktuell noch den Bundesliga-Rivalen ASC Grünwettersbach.

«Die Borussia und ich haben noch eine gemeinsame Aufgabe: Wir wollen mindestens einen weiteren Titel zusammen gewinnen und daran werde ich alles setzen», sagte Heister. Der 54-Jährige ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Borussia. Von 2003 bis 2007 spielte er bereits für den langjährigen Club von Timo Boll.