Tischtennis-Bundesliga
Nach 17 Jahren und 24 Titeln: Rekordmeister wechselt Trainer
Danny Heister
Trainer Danny Heister von Borussia Düsseldorf.
Soeren Stache. DPA

Borussia Düsseldorf ist der mit Abstand erfolgreichste Club im deutschen Tischtennis. Der Niederländer Danny Heister holte als Trainer 24 Titel. Nach dieser Saison wird er sich verabschieden.

Lesezeit 1 Minute

Düsseldorf (dpa) – Beim deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf endet nach dieser Saison eine Ära. Der niederländische Trainer Danny Heister wird den Club nach 17 Jahren und insgesamt 24 Titeln in Bundesliga, TTBL-Pokal, Champions League und ETTU-Pokal verlassen.

Als Nachfolger verpflichteten die Düsseldorfer den erst 30 Jahre alten Kilian Ort. Der ehemalige Nationalspieler trainiert aktuell noch den Bundesliga-Rivalen ASC Grünwettersbach.

«Die Borussia und ich haben noch eine gemeinsame Aufgabe: Wir wollen mindestens einen weiteren Titel zusammen gewinnen und daran werde ich alles setzen», sagte Heister. Der 54-Jährige ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Borussia. Von 2003 bis 2007 spielte er bereits für den langjährigen Club von Timo Boll.

© dpa-infocom, dpa:261116-930-2139/1

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