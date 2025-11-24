Nach 0:21: Dallas mit irrer Aufholjagd gegen NFL-Champion

Die Dallas Cowboys sehen gegen Titelverteidiger Philadelphia Eagles lange Zeit wie der klare Verlierer aus. Dann dreht Quarterback Dak Prescott das Match. Die Entscheidung fällt kurz vor Schluss.

Arlington (dpa) – Mit einer furiosen Aufholjagd haben die Dallas Cowboys in der NFL das Duell mit dem Rivalen und Titelverteidiger Philadelphia Eagles gedreht. Das Team um Quarterback Dak Prescott siegte nach einem 0:21-Rückstand in letzter Sekunde mit 24:21 und darf sich in der NFC East mit fünf Saisonerfolgen weiter Hoffnungen auf die begehrten Playoffs machen. Tabellenführer bleiben die Eagles mit einer Bilanz von 8:3.

Mit 0:21 lag Dallas im zweiten Viertel gegen den amtierenden NFL-Champion mit Quarterback Jalen Hurts zurück. Es sah alles nach dem fünften Sieg in Serie der Eagles aus. Dann führte Cowboys-Star Prescott sein Team zurück ins Match. Die Entscheidung in einem Fehler-Festival im vierten Durchgang fiel wenige Sekunden vor dem Ende nach einem erfolgreichen Field Goal von Kicker Brandon Aubrey.

«Bei so einem Spiel geht es nur über Vertrauen in die Mannschaft und an den Zusammenhalt», sagte Prescott nach der erfolgreichen Aufholjagd und dachte an den verstorbenen ehemaligen Mitspieler Marshawn Kneeland, der sich Anfang November allem Anschein nach das Leben genommen hatte. «Der Sieg war auch für ihn», betonte Prescott.

LA Rams bauen Serie aus

Die Los Angeles Rams (9:2) eilen in der NFC West von Sieg zu Sieg und festigten durch ein 34:7 gegen die Tampa Bay Buccaneers mit dem sechsten Erfolg in Serie Platz eins. Tampa Bay, Super-Bowl-Sieger 2021 mit Tom Brady, ist in der NFC South zwar noch Spitzenreiter, verspielte aber nach der dritten Niederlage hintereinander eine bessere Ausgangslage.

Die Kansas City Chiefs haben nach einem 9:20-Rückstand gegen die Indianapolis Colts noch mit 23:20 nach Verlängerung gewonnen und können weiterhin von einer Playoff-Teilnahme träumen. Bei einer Niederlage wären die Chancen auf die K.o.-Runde deutlich gesunken. Mit 6:5 Siegen sind Patrick Mahomes und Co. allerdings hinter Spitzenreiter Denver Broncos (9:2) und den Los Angeles Chargers (7:4) nur Dritter.