Ein Lebenslauf sollte lückenlos sein – oder nicht? Wann ein Arbeitgeber ein Recht darauf hat, von Tätigkeiten zu wissen, die man lieber verschweigen würde.

Wiesbaden (dpa/tmn) – Der Lebenslauf ist die Visitenkarte einer Bewerbung. Dort punktet man mit allem, was man schon gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass man etwas nicht mitteilen möchte. Kann man das dann einfach verschweigen? Kommt drauf an, sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht Jakob T. Lange.

«Grundsätzlich besteht keine Pflicht, ungefragt Beschäftigungen offenzulegen, wenn sie die Entscheidung des Arbeitgebers zulasten des Arbeitnehmers beeinflussen würden», sagt Lange. Zum Beispiel müsse nicht jeder Ferienjob aufgeführt sein.

Lücken fördern unangenehme Nachfragen

Aber: «Der Lebenslauf soll dem Arbeitgeber ermöglichen, die fachliche Eignung des Bewerbers oder der Bewerberin zu erkennen», sagt Lange. Passt somit eine frühere Tätigkeit so gar nicht zum neuen Job, kann ein Bewerber sie weglassen. Das bedeutet aber in der Regel eine auffällige Lücke.

Kommt im Bewerbungsgespräch die Sprache darauf, kann es unangenehm werden. Denn: In der Regel wird der Arbeitgeber nachfragen, was in diesem Zeitraum passiert ist. Wer auf eine zulässige Frage des Arbeitgebers dann lügt, riskiert schlimmstenfalls eine spätere Anfechtung des Arbeitsverhältnisses. Vor allem dann, wenn relevante Informationen verschwiegen werden.

«Wenn ich mich bei einer Friedensorganisation bewerbe und vorher zehn Jahre Panzer gebaut habe, würde man das mit gutem Recht wissen wollen», sagt der Anwalt. Ebenso muss ein mögliches Wettbewerbsverbot, weil die neue Firma in Konkurrenz zu der alten steht, unbedingt offengelegt werden.

Was ist für die Eignung relevant?

Grundsätzlich gilt: Relevant sind Informationen, durch die die Eignung des Bewerbers überprüft werden kann. Private Auszeiten müssen Bewerber oder Bewerberinnen deshalb nicht offenlegen.

Wann etwas für die Eignung relevant ist und wann nicht, hängt allerdings vom Einzelfall ab. Der Anwalt rät, gut zu überlegen, bevor man eine Ausbildung oder Tätigkeit aus einem Lebenslauf rausschmeißt: «Ich würde genau schauen, für was für eine Position ich mich bewerbe und ob die Tätigkeit dafür eine Rolle spielen könnte.» Letztlich sei ein lückenloser Lebenslauf bei Arbeitgebern immer noch am liebsten gesehen.

Zur Person: Jakob T. Lange ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied im Geschäftsführenden-Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV).