Ein Fahrer schreibt am Steuer laufend Nachrichten, der Beifahrer sagt nichts. Nach einem Unfall geht die Sache vor Gericht: Trifft den Mitfahrer eine Mitschuld?

Neuruppin (dpa/tmn) – Wer als erwachsener Beifahrer nicht eingreift, wenn der Fahrer verbotene Dinge am Steuer tut, muss damit rechnen, dass ihm nach einem Verkehrsunfall ein Eigenverschulden angerechnet wird. Das zeigt etwa ein Urteil (Az.: 5 O 280/19) des Landgerichts (LG) Neuruppin, auf das der ADAC hinweist.

In dem Fall stieg ein 18-Jähriger nach einer Weihnachtsfeier zu einem anderen Mann ins Auto. Als Beifahrer hatte er zwar Alkohol getrunken, blieb aber unter der Grenze zur Fahruntüchtigkeit. Unterwegs chattete der Fahrer immer wieder während der gesamten Fahrt per Messenger.

Am Steuer chatten – und die Fahrt endet vor einem Baum

Das blieb dem Beifahrer nicht verborgen. Im Gegenteil: Er gab an, dass er angesichts der Unterhaltung im Auto auch um den Inhalt der Nachrichten und deren Emotionalität wusste. Nach rund 20 Minuten kam das Auto von der Straße ab und landete an einem Baum. Der Beifahrer erlitt erhebliche Verletzungen – mit bleibenden Behinderungen.

Er forderte im Nachgang unter anderem Schadenersatz und Schmerzensgeld von der zuständigen Versicherung. Die aber wollte nicht voll eintreten und verweigerte die Zahlung von etwa einem Drittel der Streitsumme. Das Argument: Der Beifahrer trage eine Mitschuld am Unfall, weil er die Chat-Aktivität des Fahrers nicht unterbunden habe. Die Sache ging vor Gericht.

Wie bewertet das Gericht das Verhalten des Beifahrers?

Das Gericht gab dem Beifahrer zwar grundsätzlich recht. Aber es kürzte die Ansprüche des Mannes, wenn auch in deutlich geringerem Maße als von der Versicherung verlangt. Vereinfacht zusammengefasst lautete die Begründung:

Wer als Beifahrer eine erkennbare, über einen längeren Zeitraum andauernde Handynutzung des Fahrers duldet und nichts dagegen macht, muss sich eine bewusste Selbstgefährdung anlasten lassen. Der 18-Jährige sei in der Lage gewesen, einschätzen zu können, dass ein Fehlverhalten des Fahrers vorliegt. Dass er nichts gesagt hat, sei ein eigener Beitrag zum Schaden.

Am Ende hielt das Gericht eine Quote von 20 Prozent Eigenanteil für angemessen. Denn dem Gericht zufolge lag keine Dauergefährdung vor – etwa wie bei einer Trunkenheitsfahrt, wo von Fahrtbeginn bis zum Unfall die Fahrtüchtigkeit durchgehend nicht gegeben gewesen wäre. Bei der Handynutzung habe die Gefährdung vorgelegen, als Nachrichten gelesen und geschrieben wurden. Insgesamt hatten die Richter bei ihrem Urteil auch die durch den Alkoholkonsum herabgesetzte Risikoeinschätzung des Beifahrers berücksichtigt.