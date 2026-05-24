French Open
«Muss dringend aufs Klo»: Tennisprofi kämpft mit Durchfall
French Open Tennis
Arthur Gea hatte bei seinem Auftaktmatch ein pikantes Problem.
Aurelien Morissard. DPA

Hitze und ein dringendes Bedürfnis: Warum der French-Open-Auftakt für Lokalmatador Arthur Gea eine besondere Herausforderung war.

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Paris (dpa) – Pikantes Problem zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Tennisprofi Arthur Gea hat bei seinem Auftaktmatch bei den French Open nicht nur mit seinem russischen Gegner Karen Chatschanow zu kämpfen gehabt, sondern auch mit Magen-Darm-Problemen. «Ich habe Durchfall, ich muss dringend auf die Toilette, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde gleich auf den Platz scheißen», sagte der Franzose zu den Offiziellen.

Die Schiedsrichter genehmigten Gea den dringend nötigen Toilettengang aber erst, nachdem er sein Aufschlagspiel zum 2:4 im ersten Satz beendet hatte. Kaum war der Ball vom Chatschanow im Aus gelandet, stürmte Gea vom Platz und in die Katakomben des Court Suzanne-Lenglen.

Ob der Vorfall auch etwas mit den Bedingungen zu tun hatte, ist unbekannt. Am Starttag des Grand-Slam-Turniers in Paris ist es sommerlich heiß mit viel Sonne und Temperaturen um 30 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-123616/1

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