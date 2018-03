Udo Lindenberg: Panikrock auf Schloss Augustusburg

Aus unserem Archiv

Augustusburg

Mit einem Konzert vor 3000 begeisterten Fans hat der Sänger und Künstler Udo Lindenberg am Freitagabend seine neue Ausstellung auf Schloss Augustusburg eröffnet. Von Samstag an gewährt die «UDO»-Schau bis 11. November Einblick in das Gesamtwerk des Panik-Rockers.