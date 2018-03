Udo Lindenberg: «Halte keine Laudatio»

Udo Lindenberg (66) wird entgegen einer anderen Ankündigung nicht als Laudator der chinesischen Nachwuchskünstlerin Lavia Lin in Hamburg sprechen. «Ich halte keine Laudatio», sagte der Musiker der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg.

Udo Lindenberg korrigiert «ein kleines Missverständnis».

Foto: Franziska Kraufmann – DPA

Die Handelskammer der Hansestadt hatte zuvor mitgeteilt, dass Lindenberg die 17-jährige Lavia Lin am Freitag würdigen werde. In der Handelskammer werden 40 Werke der jungen Chinesin bis zum 14. August in der Ausstellung «Lavia Lin – The Sentimental Colors» gezeigt.

«Das war offenbar ein kleines Missverständnis», sagte der Deutschrocker, der selbst als Maler bekannt ist. «Ich habe nie eine Laudatio zugesagt, bin aber ansonsten mit der Familie der Künstlerin aufs Beste befreundet – und das wird auch stets so bleiben. Ich wünsche der jungen Malerin eine tolle Ausstellung und eine wunderbare Karriere.» Die Ausstellung gehört zum Programm der China Time in der Hansestadt.