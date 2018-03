Straße nach Sänger Rio Reiser benannt

Rio Reiser, Sänger und Idol der Hausbesetzer-Szene, bekommt mehr als 15 Jahre nach seinem Tod eine ganze Straße. Seit Freitag gibt es in der Ruhrgebietsstadt Unna den Rio-Reiser-Weg zu Ehren des Ton-Steine-Scherben-Sängers (1950-1996).

Posthume Ehrung für den «König von Deutschland», Rio Reiser.

Foto: Erwin Elsner – DPA

Die Straße solle an das Engagement Reisers für die alternative Kulturszene der Stadt erinnern, sagte ein Stadtsprecher. Reiser hatte hier in den 80er Jahren unter anderem ein freies Theater-Ensemble unterstützt. Zwar stammte er aus West-Berlin. Familiäre Bande brachten den Künstler («König von Deutschland», «Keine Macht für niemand») aber nach Westfalen: Sein Bruder Peter Möbius lebt bis heute in Unna.

Reiser hieß eigentlich Ralph Möbius. Er starb mit nur 46 Jahren in Nordfriesland an Herz-Kreislauf-Versagen.