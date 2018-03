Songwriter Jonas Myrin singt seine Ideen ins Handy

Der schwedische Sänger und Songwriter Jonas Myrin (29) singt seine musikalischen Ideen ins Mobiltelefon.

Jonas Myrin nutzt sein Handy auf ungewöhnliche Art und Weise.

Foto: Patrick Seeger – DPA

«Wenn ich eine Melodie im Kopf habe, nehme ich mein Handy, drücke die Aufnahmetaste und singe drauf los. In der U-Bahn, wo es kein Netz gibt, oder im Flugzeug wirke ich damit ziemlich skurril», sagte Myrin der Nachrichtenagentur dpa. «Neulich bin ich über Nacht geflogen. Im Flugzeug war es dunkel, alle haben geschlafen. Ich habe mir eine Decke über den Kopf gezogen und die ganze Nacht in mein Handy gesungen.» So seien neue Songs entstanden.

Myrin hat Lieder unter anderem für die britische Rockband Snow Patrol geschrieben, vor zwei Jahren war er für den US-Musikpreis Grammy nominiert. Er lebt in Berlin und will künftig verstärkt als Solokünstler auftreten. Ende August bringt er mit «Dreams, Plans and Everything» sein Debütalbum auf den Markt. Es wird ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen.