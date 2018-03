Sinéad O'Connor bricht Tour ab

Aus unserem Archiv

London/Dublin

Sinéad O'Connor, irische Pop-Musikerin, muss aus gesundheitlichen Gründen ihre komplette Tournee abbrechen. «Es tut mir sehr leid», schrieb die Irin auf ihrer Internetseite. Sie sei manisch depressiv und fühle sich sehr unwohl, schrieb die 45-Jährige. Erst im Juli wolle die Sängerin («Nothing Compares 2U») ihr nächstes Konzert in New York geben. Ihr vorerst letztes Konzert hatte sie am 19. April Berlin gegeben.