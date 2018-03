Rihanna und Drake Favoriten bei MTV-Videopreisen

Die amerikanische R&B-Sängerin Rihanna und der kanadische Rapper Drake gehen mit je fünf Nominierungen als Favoriten in das Rennen um die diesjährigen MTV Video Music Awards. US-Sängerin Katy Perry hat bei der Verleihung der Videomusikpreise des Senders MTV vier Gewinnchancen.

Rihanna und Drake liegen vorn.

Foto: Paul Buck – DPA

Nach Angaben der Veranstalter wurden unter anderem auch Kanye West, Justin Bieber, Usher, Chris Brown, Adele, Linkin Park und Coldplay für Preise nominiert. Die Trophäen werden am 6. September in Los Angeles zum 29. Mal vergeben.

Um den Top-Preis «Video des Jahres» konkurrieren mit Rihanna («We Found Love»), Drake («Take Care») und Katy Perry («Wide Awake») auch Gotye («Somebody That I Used To Know») und M.I.A. («Bad Girls»). In der Sparte «Best Male Video» eines männlichen Künstlers treten Justin Bieber, Frank Ocean, Drake, Chris Brown und Usher gegeneinander an. Bei den Sängerinnen messen sich Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Nicki Minaj sowie Selena Gomez & The Scene.

Vor der Preisverleihung können Musikfans online in 15 Kategorien für ihre Favoriten stimmen. Im vergangenen Jahr hatte Katy Perry mit dem Video zu ihrem Song «Firework» neun Nominierungen erhalten, doch bei der Trophäen-Show blieb das erwartete Feuerwerk aus. Perry musste sich mit drei «Mondmännern», wie die Preis-Statuen in Form von kleinen Astronauten genannt werden, begnügen. Sie heimste aber die begehrte Trophäe «Video des Jahres» ein.