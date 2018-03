Neil Diamond wird mit Hollywood-Stern geehrt

Aus unserem Archiv

Los Angeles

Der amerikanische Sänger und Songschreiber Neil Diamond (71) soll in Hollywood eine Sternenplakette erhalten. Am 10. August werde der Sänger von Schmuse-Hits wie «Sweet Caroline» und «Song Sung Blue» den Stern auf dem Hollywood «Walk of Fame» enthüllen, teilten die Veranstalter in Los Angeles mit.