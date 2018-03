Musikautorenpreis 2012: Gema ehrt James Last

«Musiklegende mit Kultstatus»: James Last (83) hat für sein Lebenswerk den Deutschen Musikautorenpreis erhalten. Der Erfinder des «Happy Party Sounds» feierte nicht nur jahrzehntelang als Bandleader Erfolge, sondern arbeitet auch als Komponist, Arrangeur und Produzent.

Von ihm stammt zum Beispiel die «Traumschiff»-Melodie. Der Deutsche Musikautorenpreis wird von der Verwertungsgesellschaft Gema in zehn Kategorien vergeben. Die Verleihung 2012 am Donnerstagabend war die vierte.

Moderator Dieter Moor erinnerte das Publikum bei der Gala in Berlin an den Wutausbruch des Element-of-Crime-Musikers und Romanautors Sven Regener, der in einem Hörfunk-Interview zum Urheberrecht die Kostenlos-Kultur im Netz angeprangert hat. «Daraus hat sich eine Diskussion entwickelt, die gesellschaftlich relevant ist», sagte TV-Moderator Moor («Titel, Thesen, Temperamente»). «Die Kohle kommt immer vom Konsumenten. Das gilt auch für die Kultur.»

Gema-Chef Harald Hecker sagte, mit dem Musikautorenpreis wolle seine Organisation ein Bewusstsein für die Arbeit von Komponisten und Textdichtern schaffen – «im Zeitalter der Digitalisierung, in dem Musik fast überall kostenlos zur Verfügung steht». Es sei wichtig, dass Künstler sich gegen die kostenlose Verbreitung ihrer Werke im Web zu Wehr setzten. «Sie können davon ausgehen, dass sich die Gema auch weiterhin vehement für eine angemessene Vergütung der Künstler einsetzen wird.»

Die Gewinnerin der Rock-Rubrik, Catharina Sieland, wurde von ihrer Laudatorin Ina Müller rustikal gelobt: «Cäthe, du bist 'ne coole Sau.» In der Rubrik «Text Pop» verwies der Songwriter Danny Dziuk, der unter anderem Lieder für Annett Louisan und Wiglaf Droste schreibt, die Konkurrenz auf die Plätze. Als bester Filmkomponist wurde Ralf Wengenmayr ausgezeichnet, der unter anderem Filme von Michael «Bully» Herbig («Der Schuh des Manitu») oder Leander Haußmann («Hotel Lux») vertont hat.

Georg Katzer, der den Preis in der Kategorie «Experimentelle Musik» gewann, machte sich in seiner Dankesrede für einen Ausbau der Musikerziehung in Schulen stark: «Wer Musik macht, kann sich nicht gleichzeitig prügeln.»

Laudatorin Anna Thalbach setzte bei der Verleihung des Preises der Kategorie «Text Kinderlied» an Gerhard Schöne eine Spitze gegen den Gastgeber Gema: «Ich bin froh, dass ich keine Gebühren zahlen muss, wenn ich Kinderlieder singe – sonst wäre ich arm.»