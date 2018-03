«Mister Country» Carl Smith gestorben

«Mister Country» ist tot. Der US-amerikanische Sänger Carl Smith starb zwei Monate vor seinem 83. Geburtstag am vergangenen Samstag, wie erst am Dienstag bekanntwurde.

Smith war in den 1950er Jahren einer der erfolgreichsten Country-Sänger Amerikas mit zahlreichen Tophits. Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne hatte er sich 1983 zurückgezogen. Vor sieben Jahren war der Schöpfer von «Let Old Mother Nature Have Her Way» und «Let's Live a Little» in die «Country Music Hall of Fame» in Nashville in seiner Heimat Tennessee aufgenommen worden.

Auch Smiths Familienleben war eng mit der Countryszene verwoben. Vier Jahre war er mit June Carter verheiratet, die selbst an bekannten Hits arbeitete, zum Beispiel «Ring of Fire». Der Song wurde das erfolgreichste Stück von Smiths altem Freund Johnny Cash, der bald darauf dessen Ex-Frau heiratete. Smith ehelichte später die Country-Sängerin Goldie Hill, die 2005 starb. Seine Tochter aus der Ehe mit June Carter, Carlene, ist nach wie vor als Country-Sängerin erfolgreich.