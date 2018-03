Max Herre identifiziert sich bis heute mit «A-N-N-A»

Singer-Songwriter Max Herre (39) steht immer noch auf «A-N-N-A», seinen großen Hit mit der Gruppe Freundeskreis aus den 90er Jahren.

Foto: Britta Pedersen – DPA

«Damit identifiziere ich mich definitiv», sagte der gebürtige Stuttgarter am Freitag im Interview mit Radio Fantasy in Augsburg. Den Song spiele er auch heute noch sehr gern. Herre und Philipp Poisel sind derzeit mit «Wolke 7» in den deutschen Single-Charts.