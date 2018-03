Madonna vor Petersburger Konzert kämpferisch

US-Popstar Madonna (53) zeigt sich vor dem zweiten Russland-Konzert trotz scharfer Kritik von Politik und Kirche weiter kämpferisch.

Madonna bei ihrem Auftritt in Moskau.

Foto: Maxim Shemetov – DPA

Ungeachtet eines Verbots, öffentlich in der Touristenmetropole St. Petersburg über Homosexualität zu reden, werde sie sich mit Schwulen und Lesben solidarisieren, teilte die Sängerin mit. Dazu werde sie bei dem Konzert am Donnerstagabend auch rosarote Armbänder verteilen lassen, hieß es auf ihrer Webseite.

Der Stadtabgeordnete Witali Milonow von der Regierungspartei Geeintes Russland drohte mit einer Anzeige, sollte Madonna «Homosexualität propagieren». Darauf stehen Geldstrafen. Er werde das Konzert filmen lassen, sagte Milonow. Auch Extremisten und russisch-orthodoxe Christen kündigten Proteste gegen Madonna an.

«Ausländer haben kein Recht, uns ihre Lebensregeln zu diktieren», teilte die konservative Gewerkschaft der Bürger Russlands der Agentur Interfax zufolge in St. Petersburg mit. Madonna sei eine «ideologische Waffe des Westens», moralisches Verderben über Russland bringe. Der Popstar hatte am Dienstagabend in Moskau auch die drei inhaftierten Frauen der russischen Punkband Pussy Riot unterstützt, die gegen Kremlchef Wladimir Putin und Patriarch Kirill in der Christi-Erlöserkathedrale protestiert hatten.

Freiheit für Pussy Riot und freie Meinungsäußerung forderte Madonna bei dem Auftritt im Olympiski-Stadion vor mehr als 20 000 Menschen. Dabei trug sie den Schriftzug von Pussy Riot auf dem halbnackten Rücken und sang wie die Skandalband mit einer Sturmmaske. Fans spendeten tosenden Beifall. «Der Künstler hat immer Recht, wenn er sich selbst ausdrückt», zitierten Medien aus Madonnas zehnminütigem Solidaritätsappell für Pussy Riot.

Der russische Vizeregierungschef Dmitri Rogosin sorgte mit Kritik an der Sängerin beim Kurznachrichtendienst Twitter für Wirbel. «Jede frühere B. sehnt sich im Alter danach, allen Lektionen in Moral zu erteilen. Besonders während Tourneen und Gastspielen im Ausland», schrieb Rogosin. B. steht Medien zufolge für «Bljad», also Schlampe oder Hure.

Vor der Erlöserkathedrale in Moskau hatten erzkonservative Christen ein Foto von Madonna angezündet. «Wir sind gegen Sünde», erklärte der Chef der Vereinigung orthodoxer Kirchenfahnenträger, Leonid Simonowitsch-Nikschitsch, der Agentur Interfax. Das Generalkonsulat der USA in St. Petersburg gab auf seiner Internetseite wegen möglicher gewaltsamer Proteste von Madonna-Gegnern eine Sicherheitswarnung heraus. Die russische Polizei sei mit 350 Mann im Einsatz, hieß es in russischen Medien.