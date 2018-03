Madonna: Ärger um Warschau-Konzert

Aus unserem Archiv

Warschau

Pop-Diva Madonna sorgt schon wieder für Ärger, diesmal in Polen. Trotz wochenlanger Proteste wollte die 53 Jahre alte US-Künstlerin am Mittwochabend in Warschau auf die Bühne treten, ausgerechnet dem 68. Jahrestag des Warschauer Aufstandes.