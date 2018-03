Lena kommt mit neuer Single «Stardust» wieder

Aus unserem Archiv

Berlin

Wieder Star statt Studium: Lena Meyer-Landrut (21), die deutsche Grand-Prix-Gewinnerin von 2010 und Zehnte beim Eurovision Song Contest 2011, bringt ihre neue Single «Stardust» (Sternenstaub) am 21. September in den Handel. Ein gleichnamiges Album folgt am 12. Oktober.