Teenie-Schwarm Justin Bieber kommt mit seiner «Believe Tour» im nächsten Jahr nach Deutschland. Wie die Konzertagentur GoOn-Promotion am Dienstag mitteilte, wird der 18-jährige Kanadier im März und April 2013 sechs Live-Shows spielen.

Foto: Matteo Bazzi – DPA

Los geht es am 28. März in München. Weitere Konzerte sind in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dortmund und Köln geplant.