Jennifer Lopez im Oktober auf Deutschland-Tour

Die Popsängerin Jennifer Lopez (42) kommt im Oktober zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee. Sie gebe vier Konzerte im Rahmen ihrer «Dance Again World Tour»: In Berlin (13.10.), München (25.10.), Hamburg (28.10.) und Oberhausen (31.10.), wie die United Promoters AG mitteilte.

Jennifer Lopez kommt im Herbst nach Deutschland. Foto: DPA

Der Vorverkauf beginnt an diesem Freitag. Nach Angaben der Agentur war US-Popstar «J.Lo» noch nie auf Tour in Deutschland, immer nur zu einzelnen Auftritten, etwa in TV-Shows. Seit ihrem Debüt 1999 habe Lopez mehr als 55 Millionen Alben verkauft. Außerdem ist sie auch Schauspielerin («Wedding Planner – verliebt, verlobt, verplant»).

Vor gut einer Woche kürte das amerikanische Wirtschaftsmagazin «Forbes» die Sängerin und Schauspielerin zur «mächtigsten», also einflussreichsten Prominenten der Welt – vor Talk-Lady Oprah Winfrey (58) und dem kanadischen Sänger Justin Bieber (18). Jennifer Lopez löste damit auf Platz eins Lady Gaga (26) ab, die auf Rang fünf fiel.