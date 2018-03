Grönemeyer geht 2012 wieder auf Tour

Herbert Grönemeyer geht nächstes Jahr wieder auf große Tournee. Nach seinen ausverkauften Open-Air- und Hallenkonzerten in diesem Jahr tritt er im Mai, Juni und Juli mindestens 14 Mal in Deutschland, Österreich und Luxemburg auf.

Herbert Grönemeyer zieht's zurück auf die Bühne.

Foto: Britta Pedersen – DPA

Start der «Schiffsverkehr Tour 2012» ist am 19. Mai im niedersächsischen Uelzen. Die Schlusspunkte setzt Grönemeyer am 4. Juli in Rendsburg (Schleswig-Holstein) und am 7. Juli in Luxemburg, wie die PR-Agentur Position am Mittwoch in Köln mitteilte.

Dabei wird er Songs seines aktuellen Albums «Schiffsverkehr» sicher ebenso spielen wie seine alten Hits «Männer» oder «Bochum». Die Tickets sollen wieder 45 Euro plus Gebühren kosten. Fans sollten Internet-Anbieter, die höhere Preise verlangen, meiden, rät die Agentur. Der Vorverkauf starte am Samstag (22. Oktober).