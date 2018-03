ESC-Experte erwartet mehr Massenware als Markantes

Der Eurovision Song Contest (ESC) bietet nach Meinung des deutschen Sprach- und Kulturwissenschaftlers Irving Wolther (42) viel Massenware und wenig Markantes.

Spitze Dächer, funkelmde Sterne: die Hallu, in der der Eurovision Song Contest 2012 ausgetragen wird.

Viele Länder täten alles für einen Sieg bei der Musikolympiade – «manchmal sogar die eigene Kultur verleugnen», sagt der auch «Dr. Eurovision» genannte Dozent der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Was fällt beim ESC musikalisch dieses Jahr besonders ins Auge?

Wolther: «Ich habe das Gefühl, dass seit dem Sieg von Lena Mainstream für den Eurovision hoffähig geworden ist. Es gibt viele Länder, die sich mit radiotauglicher Musik präsentieren, um ihre Siegchancen zu erhöhen. Das Ziel, den Wettbewerb zu gewinnen, ist so erstrebenswert für viele Länder, dass sie alles dafür tun – manchmal sogar die eigene Kultur verleugnen. In diesem Jahr ist sehr deutlich, dass man sich erfolgreicher Komponisten aus anderen Ländern bedient. Ich würde hier von einer Schwedifizierung des ESC sprechen, weil doch ein sehr großer Teil der Beiträge von schwedischen Komponisten stammt.»

Also alles sehr viel Einheitsbrei?

Wolther: «Vielen ist ja gar nicht bewusst, dass ein großer Teil des Mainstream-Pops, den wir aus dem Radio dudeln hören, aus dem schwedischen Musikmarkt kommt. Und hier werden ganz gezielt diese Talente rausgepickt, um europaweit leicht Verdauliches für das eigene Land zu präsentieren. Mit der Strategie ist ja auch Aserbaidschan gut gefahren. Sie haben ein schwedisches Team drei Jahre in Folge angeheuert – und das Ergebnis hat uns jetzt nach Baku geführt.»

Was sticht trotzdem aus dieser Massenware beim Grand Prix heraus?

Wolther: «Ganz spannend sind natürlich die Buranowskije Babuschki aus Russland, nicht nur, weil Großmütter ansonsten beim Eurovision Song Contest nicht vorkommen, sondern weil sie eine ganz spezielle Art nationaler Kultur verkörpern. Offenbar gefällt sich Russland jetzt in der Rolle eines Vielvölkerstaats, der auch die Kleinvölker nach vorne bringt und nach außen den Anschein erwecken will, dass man sich um sie kümmert. Man zeigt, dass die kaum bekannte Region Udmurtien in der Lage ist, so ein großes Land wie Russland zu repräsentieren.»

Sie sind ja nicht die einzigen Teilnehmer im Seniorenalter dieses Jahr – ist der ESC nun auch ein Abbild der alternden Gesellschaft?

Wolther: «Ich tue mich schwer damit, das so optimistisch zu sehen. Für Russland ist das eine selbstverständliche Geste, weil die Buranowskije Babuschki aus einem Kulturkreis kommen, wo das Alter geehrt wird. Die waren schon vor zwei Jahren in der russischen Vorentscheidung. Und sie genießen bei jungen Leuten große Popularität. Als Altstar Engelbert angekündigt wurde, waren die Internetforen voll von verzweifelten Aufschreien. Es wurde als Gag Großbritanniens gesehen. Das hat sich mittlerweile aber gewandelt.»

Inwiefern?

Wolther: «Das Lied hat eine für Großbritannien ungewohnte nationalkulturelle Seite. Dieser Sechsachteltakt und die Akkorde, die es darin gibt, erinnern sehr an das für die Briten ikonenhafte Volkslied "Greensleeves". Es gibt zwar Mainstream beim ESC, aber in einigen Ländern hat der Wettbewerb einen Repräsentationsschub ausgelöst. So schicken etwa Rumänien und Bulgarien ihre nationalen Populärmusikstile Manele und Chalga.»

Sie sind selbst in Aserbaidschan herumgereist, auch außerhalb der glänzenden Hauptstadt Baku – wie sind Ihre Eindrücke von dem Land?

Wolther: «Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen hierher gefahren. Dieses mulmige Gefühl hat sich dann aber als völlig unbegründet erwiesen. Viele Fans sind nicht gefahren, weil sie nichts Gutes über das autoritäre Regime gehört haben. Ich habe unterwegs auch abgerissene Häuser gesehen und Menschen, die in den Trümmern ihres Zuhauses standen. Das war ein schrecklicher Anblick. Ich bin aber auch mit einem Land in Berührung gekommen, das unglaublich viele freundliche und nette Menschen hat. Ich hatte viel Kontakt mit Einheimischen.»

Hat die politische Diskussion um Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan dem ESC geschadet?

Wolther: «Der Eurovision Song Contest ist eine solch alte Tante – dem kann kaum noch etwas schaden. Die Frage ist eher, was der Eurovision für das Land gemacht hat. Und er hat viele Menschen erst einmal darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Land wie Aserbaidschan gibt, das vor den Toren Europas liegt und welche Probleme es dort gibt. Es müsste mehr über die Geschichte und die Kultur des Landes erzählt werden, damit die Menschen das Land nicht schon abschreiben, bevor sie es überhaupt kennengelernt haben. Regimes kommen und gehen, aber die Menschen und ihre Kultur bleiben.»

Interview: Ulf Mauder, dpa