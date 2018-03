Elton John mit Atemwegsinfektion im Krankenhaus

Aus unserem Archiv

Los Angeles

Elton John muss seine Stimme schonen: Wegen einer Atemwegsinfektion ist der britische Sänger ins Krankenhaus gekommen. Wie das Promi-Portal «Tmz» am Donnerstag berichtete, unterzog sich der 65-Jährige am Mittwoch in einer Klinik in Los Angeles einer Reihe von Tests.