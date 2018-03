«DSDS Kids»: Kleiner Cowboy holt den Sieg

Mini-Cowboy ganz groß: Der neun Jahre alte Marco aus Rainau in Baden-Württemberg hat am Freitag die RTL-Castingshow «DSDS Kids» gewonnen. Der kleine Sänger rockte die Bühne mit Gitarre und einem Song von Metallica. «Du klingst mit neun so, als ob du zwei Liter Whiskey trinkst, 200 Zigaretten rauchst», sagte Juror Dieter Bohlen. Marco erhält nun ein Ausbildungsstipendium in Höhe von 30 000 Euro und zusätzlich 20 000 Euro für seine Schule.

Für den Kölner Privatsender RTL war der vierteilige Kinder-Ableger von «Deutschland sucht den Superstar» ein Quotenflop. Teilweise waren weniger als drei Millionen Zuschauer dabei. Das Finale sahen 2,27 Millionen (9,3 Prozent), in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 1,10 Millionen (12,8 Prozent). Eine Fortsetzung ist ungewiss. Selbst das schwächelnde «DSDS» für Erwachsene hatte zuletzt im Schnitt immerhin mehr als fünf Millionen Zuschauer.

In der Jury saßen neben Oberjuror Bohlen (58) erstmals Michelle Hunziker (35) und Dana Schweiger (44). In der Finalshow traten auch die Gewinner der Erwachsenen-Ausgabe, Luca Hänni (17) und Daniele Negroni (16), noch einmal auf. Hänni präsentierte dabei seine neue Single «I Will Die For You» aus seinem ersten Album «My Name is Luca».

Die Auftritte der kleinen Sternchen waren aufwändig inszeniert: Es gab Konfetti, zuckende Partylichter und große Bühnenbilder. Auf der Bühne standen im Finale Alysha (8) aus Bremerhaven, Timmy (11) aus Köln, Besnik (12) aus Marbach bei Ludwigsburg, Alina (12) aus Thalmassing in der Oberpfalz, Vanilla (10) aus Freiburg, Zirkuskind Gianni (7), Yves (12) aus Lufingen in der Schweiz, Shania (9) aus Riehen in der Schweiz und Marcel (11) aus Einöd bei Herzogenburg in Österreich.

Die Kinder wagten sich zum Teil an Stücke stimmgewaltiger Sänger. Vorgetragen wurden unter anderem die Lieder «Rolling In The Deep» von Adele oder «Somebody That I Used To Know» von Gotye. Dazu wurde pausenlos geknuddelt, geschmust und gelobt.

Rekordverdächtige 38 664 Kinder hatten sich laut RTL beworben. 30 von ihnen standen in den vergangenen drei Wochen mit einem Lied auf der großen Bühne.