Capitol Theater wird mit Dylan-Konzert wiedereröffnet

Mit einem Konzert des US-Sängers Bob Dylan wird das berühmte Capitol Theater im US-Bundesstaat New York am 4. September wiedereröffnet. Das teilte Dylan, dessen neues Album rund eine Woche danach erwartet wird, auf seiner Webseite mit.

Bob Dylan spielt zur Wiedereröffnung des Capitol Theaters.

Foto: Domenech Castello – DPA

Im Capitol Theater in Port Chester, rund 50 Kilometer nördlich von New York City, waren seit den 1960er Jahren Bands und Sänger wie The Grateful Dead, Santana, Janis Joplin, Pink Floyd, David Bowie und die Rolling Stones aufgetreten. Musiker hatten immer wieder die gute Akustik des Saals mit rund 1800 Sitzplätzen gelobt.

In jüngster Zeit hatte der Besitzer das Theater aber nur noch privat genutzt. Jetzt sei es umfassend renoviert worden, meldete die «New York Times». Auch Konzerte von Fiona Apple, Al Green und Herbie Hancock stehen für die kommenden Monate auf dem Programm.