Beyoncé Knowles dreht Video bei der UN

Aus unserem Archiv

New York

So viel Glamour war lange nicht mehr bei den Vereinten Nationen in New York: In einem bodenlangen weißen, funkelnden Kleid mit ovalem Ausschnitt über dem Dekolleté trat die Sängerin Beyoncé Knowles an der Stelle auf, an der sonst UN-Generalsekretär Ban Ki Moon Reden an die Vollversammlung hält.