East Rutherford/München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich nach seiner schweren Verletzung bei der Club-WM in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. «Ich wollte sagen, dass niemand die Schuld daran trägt. Situationen wie diese kommen vor», sagte der 22-Jährige in einem Video-Beitrag und bedankte sich für die Unterstützung und Aufmunterung: «Es ist schön zu sehen, wie die Fußballwelt in Zeiten wie diesen zusammenkommt.»

Torhüter Gianluigi Donnarumma hatte beim Sieg von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im Viertelfinale Musiala in einem folgenreichen Zweikampf schwer verletzt. Der Bayern-Profi erlitt einen Wadenbeinbruch und eine Ausrenkung des Sprunggelenkes. Musiala ist inzwischen nach der Rückkehr aus den USA am linken Bein operiert worden und wird monatelang ausfallen.

«Ich werde die nächste Zeit nutzen, um meine Kraft und Positivität wieder aufzubauen», sagte Musiala.

PSG-Trainer Luis Enrique hatte zuvor von einer persönlichen Kontaktaufnahme zwischen seinem Torhüter Donnarumma und dem Bayern-Profi berichtet. Zugleich hatte der Spanier vor dem Halbfinale gegen Real Madrid Donnarumma gegen Vorwürfe seitens der Münchner in Schutz genommen.

«Jeder, der Gianluigi kennt, weiß, dass er ein feiner Kerl ist», sagte Enrique am Dienstagabend (Ortszeit) in East Rutherford. Der 26-Jährige sei ein Profi, der niemals einen Gegenspieler verletzen wolle.

PSG wünscht Musiala rasche Genesung

«Ich bin sehr erschüttert über das, was passiert ist. Es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen», hatte Italiens Nationaltorwart Donnarumma bereits zu Wochenbeginn der «Gazzetta dello Sport» gesagt.

Luis Enrique sagte in der Pressekonferenz vor dem Real-Spiel am Abend (21.00 Uhr MESZ) im MetLife-Stadion nahe New York, dass alle bei PSG Musiala «eine rasche Genesung» wünschen würden. Fußball sei aber auch ein Sport, bei dem Verletzungen immer wieder passierten. Das sei Teil des Berufes als Profi.

Keine Enrique-Replik auf Neuers Vorwürfe

Zur erstaunlich heftigen Kritik von Bayern-Kapitän Manuel Neuer an seinem Pariser Torwartkollegen Donnarumma mochte sich Luis Enrique nicht äußern. «Ich möchte die Aussagen von anderen nicht bewerten», sagte der 55 Jahre alte Spanier. Der 39 Jahre alte Neuer hatte Donnarumma Vorwürfe gemacht. «Es war eine Situation, wo man nicht unbedingt so reingehen muss. Da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder auch Mitspielers einfach in Kauf.» Zudem sei Donnarumma im Spiel nicht sofort zu Musiala gegangen.