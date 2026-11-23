Zähneputzen ist Routine. Doch wie sieht es mit der Zunge aus? Für wen eine Zungenreinigung lohnt und warum ein Experte geriffelte Zahnbürstenrückseiten für Quatsch hält.

Witten (dpa/tmn) – Wer Mundgeruch hat, sollte regelmäßig seine Zunge reinigen. Hat man damit keine Last, kann man sich die Prozedur sparen. So erklärt es Prof. Stefan Zimmer von der Universität Witten/Herdecke.

Vor einigen Jahren hieß es noch, bei Menschen mit Parodontitis verringere das Säubern der Zunge die Bakterienlast in der Mundhöhle. «Bis heute ist aber nicht belegt, dass das etwas bringt», sagt der Zahnmediziner. «Hat man keinen Mundgeruch, gibt es daher keinen Grund, sich die Zunge jeden Tag zu reinigen.»

Das hintere Drittel ist entscheidend

Mundgeruch entsteht häufig auf dem hinteren Drittel der Zunge. «Dort setzen sich Bakterien fest, die schwefelhaltige Verbindungen produzieren», sagt Zimmer. Dann gehört neben der Reinigung der Zahnzwischenräume auch die der Zunge zum täglichen Programm. Ob die Zunge vor oder nach dem Zähneputzen gereinigt wird, bleibt dabei jedem und jeder selbst überlassen.

Dafür muss man weit rein: Mit einem Zungenschaber wird das hintere Drittel der Zunge abgezogen. Das Gerät ist flach, damit es nicht an das Zäpfchen im Rachen stößt und einen Würgereiz verursacht. Meist hat so ein Zungenreiniger auf der einen Seite einen Schaber und auf der anderen eine Bürste.

Erst schaben, dann bürsten

Mit dieser wird nach dem Schaben das hintere Zungendrittel von hinten nach vorn ausgebürstet. «Da kann man dann auch etwas Zahnpasta auftragen», sagt Zimmer, der Inhaber des Lehrstuhls für Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin ist. Danach wird der Mund ausgespült.

Eignet sich auch die Hand- bzw. die elektrische Zahnbürste für die Zungenreinigung? «Es gibt tatsächlich Zahnbürsten, die auf der einen Seite Borsten und auf der anderen eine Riffelung zur Zungenreinigung haben», sagt Stefan Zimmer. «Das ist völliger Quatsch. Damit kann man nur den vorderen Zungenbereich reinigen, die Musik spielt aber hinten.»