Die Verpflichtung von Frank Baumann als Sportvorstand des FC Schalke 04 gilt nur noch als Formsache. Sportdirektor Youri Mulder äußert sich am Rande des Spiels gegen Ulm zu der Personalie.

Gelsenkirchen (dpa) – Schalkes Sportdirektor Youri Mulder hat die Verpflichtung des früheren Werder-Bosses Frank Baumann als neuen Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten indirekt bestätigt. «Ich denke, dass das eine gute Wahl ist», sagte Mulder vor dem Spiel gegen den SSV Ulm beim Pay-TV-Sender Sky.

Am Wochenende war durchgesickert, dass der 49 Jahre alte Baumann überraschend zum 1. Juli in den Vorstand der Schalker einsteigen soll. Der Ex-Nationalspieler hatte sich im vergangenen Sommer freiwillig bei Werder zurückgezogen. In Bremen war es als Spieler und Funktionär mit einem halben Jahr Unterbrechung seit 1999 tätig.

Aufsichtsrat muss noch zustimmen

Offiziell hat der Club den Deal bisher nicht bestätigt, er gilt aber auch nach dpa-Informationen als sicher. «Es ist noch nicht offiziell», sagte Mulder dazu. Der Aufsichtsrat Schalkes muss die Personalie noch absegnen. Die gilt aber als Formsache. Nach Sky-Angaben stellte sich Baumann am Sonntagmorgen bereits dem Kontrollgremium vor.

Auf Schalke war der Posten des Sportvorstands nach Peter Knäbels Ausscheiden rund um den Jahreswechsel 2023/2024 unbesetzt.

Mulder arbeitet derzeit übergangsweise als Nachfolger des geschassten Marc Wilmots als Sportdirektor und erfüllt diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Clubführung. Der Niederländer selbst geht davon aus, auch unter Baumann weiter für Schalke im Amt zu bleiben. «Ich glaube schon, dass es da eine Übereinkunft gibt», sagte der frühere Schalke-Profi.