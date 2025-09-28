Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigt Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig viel Spielfreude und Torgefahr. Braunschweig verliert erneut.

Münster (dpa) – Preußen Münster hat die Negativserie von Konkurrent Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga verlängert. Mit 3:1 (1:0) setzten sich die Münsteraner gegen die Niedersachsen durch, die mit der dritten Niederlage in Folge bereits seit sechs Pflichtspielen sieglos sind. In der Tabelle liegen die Braunschweiger drei Zähler hinter Münster auf Rang 14.

Kurz vor Schluss musste die Partie für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil Anhänger beider Mannschaften in den Innenraum vorgedrungen waren. Erst als sich ein großes Polizeiaufgebot vor den Tribünen aufstellte, pfiff Schiedsrichter Richard Hempel noch einmal an.

Da war die Begegnung nach den Treffern von Oscar Vilhelmsson (22. Minute), Etienne Amenyido (47.), der 117 Sekunden nach seiner Einwechselung traf, sowie Oliver Batista Meier (59.) aber praktisch bereits entschieden. Braunschweigs Erencan Yardimci (69.) gelang nur der Anschlusstreffer.

Es war ein verdienter Erfolg für die Hausherren, die viel spielfreudiger als der Gegner auftraten, mehr Spielkontrolle und die besseren Chancen hatten. Die Braunschweiger mühten sich zwar bis zum Schluss, blieben aber im Spielaufbau zu harmlos und hatten nur selten gefährliche Torraumszenen.