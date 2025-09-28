Thomas Müller und Vancouver bleiben trotz eines Rückstandes erneut ungeschlagen - und holen sogar einen Pokal. Beim New Yorker Derby gibt es einen prominenten Gast.

Seattle (dpa) – Eine Tor-Vorlage von Thomas Müller hat den Vancouver Whitecaps bei der Rückkehr des früheren Weltmeisters nicht zum nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gereicht. Die Whitecaps retteten bei den Seattle Sounders aber nach einem Rückstand noch ein 2:2 (0:0) und sind seit nun sechs Partien ungeschlagen. Zudem sicherte sich das Team den sogenannten Cascadia Cup, den Vancouver, Seattle und Portland während der Saison untereinander ausspielen.

In der Liga ist Vancouver mit jetzt 57 Zählern punktgleich mit dem San Diego FC das beste Team im Westen, die Sounders sicherten sich mit jetzt 46 Punkten den Einzug in die Playoffs.

Der nach Adduktorenproblemen wieder fitte Müller war in der 52. Minute am Führungstreffer durch Brian White beteiligt. Kurz darauf drehte Seattle durch einen Doppelschlag von Jackson Ragen (54.) und Albert Rusnak (55.) die Partie. Der für Müller nach einer guten Stunde eingewechselte Sebastian Berhalter leitete den Ausgleich durch Mathias Laborda (69.) ein.

Klopp zu Gast bei New Yorker Derby

Jürgen Klopp sah als globaler Fußballchef von Red Bull eine 2:3 (1:2)-Niederlage des New Yorker Clubs im Derby gegen den New York City FC. Die Mannschaft des früheren Bundesligatrainers Sandro Schwarz ist damit nur Zehnter in der Ost-Hälfte der Liga und muss um den Einzug in die Playoffs bangen. Vor der Partie hatte Klopp gesagt: «Ich denke nicht, dass wir genau die Saison gespielt haben, die wir spielen wollten. Aber das passiert, wir sind immer noch in der Position, um darum zu kämpfen.»