Die Vancouver Whitecaps haben in der MLS einen deutlichen Heimsieg eingefahren. Einen entscheidenden Anteil daran hatte Ex-Bayern-Star Thomas Müller.

Vancouver (dpa) – Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Fußballliga MLS zum siebten Sieg im achten Ligaspiel geführt. Der Rekordspieler des FC Bayern München gewann mit den Kanadiern vor heimischer Kulisse gegen Sporting Kansas City mit 3:0 – und verteidigte damit die Tabellenführung in der Western Conference.

Müller traf bereits in der 28. Minute per Kopf sehenswert zum vorentscheidenden 3:0 und lenkte wie gewohnt das Offensivspiel der Whitecaps. Für den 36-Jährigen war es bereits der vierte Treffer im achten Einsatz. Vancouver in Führung gebracht hatte Emmanuel Sabbi in der 13. Minute. Knapp zehn Minuten später legte Bruno Caicedo nach.

Mit bereits acht ausgetragenen Spielen und 21 Punkten liegen die Kanadier auf Platz eins im Westen. Die San José Earthquakes können mit einem Sieg über den Los Angeles FC in der Nacht auf Montag gleichziehen.