Zeitung: Motorrad-Star Rossi kehrt zu Yamaha zurück

Motorrad-Rekordweltmeister Valentino Rossi kehrt nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport zu Yamaha zurück. Wie die italienische Sportzeitung berichtete, soll der Wechsel des 33-Jährigen am Freitag bekanntgegeben werden.

Foto: Paul Buck – DPA

Der neunmalige Weltmeister aus Italien würde demnach sein zweijähriges Gastspiel bei Ducati beenden. Mit dem italienischen Rennstall und einer nicht konkurrenzfähigen Maschine hatte er in den vergangenen zwei Jahren nur zwei Podiumsplätze in der Moto-GP-Klasse einfahren können. Auf der Yamaha hatte er zuvor zwischen 2004 und 2011 in der selben Klasse vier WM-Titel und 46 Grand Prix-Rennen gewonnen.