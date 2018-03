Valencia: Vietoris-Aus beim ersten GP2-Lauf

Für Christian Vietoris war der Lauf zur GP2-Meisterschaft in Valencia vorzeitig beendet. Der gebürtige Gerolsteiner, der für Mercedes im Deutschen Tourenwagen-Masters fährt, schied nach rund der Hälfte der Renndistanz auf dem Kurs im Hafen von Valencia aus.

Für Vietoris war es nach seinem Unfall in der Türkei am 8. Mai das erste Rennen in der Nachwuchsserie. Bedingt durch den Crash hatte er in der GP2 aussetzen müssen. Den Sieg holte sich der ehemalige Formel-1-Pilot und Gesamtführende, Sebastien Grosjean aus Frankreich.