Tschechischer Rennfahrer Enge wegen Dopings gesperrt

Nach einem Dopingbefund ist der GT1-Rennfahrer Tomas Enge vom Internationalen Automobilverband FIA für 18 Monate gesperrt worden. Das gab der frühere Formel-1-Fahrer in Prag bekannt.

Tomas Enge wurde beim GT1-WM-Rennen in Spanien positiv auf ein Stimulanz-Mittel getestet.

Foto: WEDA – DPA

Beim GT1-WM-Rennen in Spanien im Mai war Enge positiv auf ein Stimulanz-Mittel getestet worden. Der 35-Jährige erklärte die positive Dopingprobe mit gesundheitlichen Problemen und der Einnahme von Kreislaufmitteln. Enge will nach Beratungen mit seinem Anwalt vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne in Berufung gehen. Vor zehn Jahren war dem Tschechen sein Titel als Formel-3000-Europameister wegen Cannabis-Konsums aberkannt worden.