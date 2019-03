Rennfahrerin Sophia Flörsch kehrt knapp vier Monate nach ihrem schlimmen Unfall zurück auf die Rennstrecke. Das Ziel der Münchnerin bleibt die Formel 1.

München (dpa). Sophia Flörsch lässt der Angst keinen Platz. Knapp vier Monate nach ihrem Horror-Unfall in Macao steigt die Rennfahrerin wieder in ein Formel-3-Auto und will bei den zweitägigen Tests ...