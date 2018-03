DTM-Saisoneröffnung zieht nach Wiesbaden

Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) zieht mit seiner Saisoneröffnungs-Show nach Wiesbaden um.

Die beiden DTM- Starter Audi und Mercedes stellen am 18. April vor dem Kurhaus der hessischen Landeshauptstadt ihre Fahrer und Autos für die kommende Saison vor, teilte Rechte-Inhaber ITR mit. In den vergangenen vier Jahren hatte Düsseldorf die DTM-Präsentation ausgerichtet. Geplant sei auch in diesem Jahr wieder eine PS-Party mit Fahrerparade, Boxenstopp-Demonstrationen und Stuntshow, hieß es. Die neue Saison soll am 25. April mit dem Rennen in Hockenheim beginnen.