Audi-Pilot Scheider peilt DTM-Titel an

Audi-Rennfahrer Timo Scheider bringt sich vor dem Start des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Stellung. «Ich würde natürlich gerne wieder um den Meistertitel mitfahren», sagte der 33-Jährige in München.

Timo Scheider will erneut den Titel.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

2008 und 2009 hatte sich Scheider zweimal hintereinander den Titel in der Gesamtwertung gesichert. An diesem Sonntag starten die Fahrer am Hockenheimring in die Saison. Scheiders Ziel für den DTM-Start: «Maximale Attacke, maximale Punkte!»

Neugierig zeigte sich Scheider angesichts des DTM-Rückkehrers BMW. «Ich bin gespannt aufs erste Qualifying», sagte er und warnte davor, den dritten Hersteller neben Audi und Mercedes zu unterschätzen. Zuletzt war BMW 1992 in der DTM an den Start gegangen. «Wir sind der Neuling, aber der ambitionierte Neuling», hatte Motorsport-Direktor Jens Marquardt zuletzt angekündigt.

In diesem Jahr sitzt unter anderem der ehemalige Audi-Pilot und Titelverteidiger Martin Tomczyk im BMW-Cockpit. Außerdem warb der Münchner Autohersteller den Vorjahres-Dritten Bruno Spengler von Mercedes ab. «Wir sind froh, dass BMW dabei ist», sagte der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, der wieder für Mercedes fährt.

Mit dem dritten Team und einem veränderten Reglement verspricht die bevorstehende Saison jede Menge Spannung. So dürfen die Fahrer ab sofort nicht mehr zum Auftanken in die Box, sondern müssen mit vollem Tank durchfahren. Außerdem wird künftig wie in der Formel 1 am Lenkrad geschaltet. «Natürlich ist es besser, wenn man beide Hände am Lenkrad hat», sagte Schumacher.

Neben den zehn Rennen um Punkte steht bei der DTM auch in diesem Jahr wieder ein Show-Event auf dem Programm. Am 14. und 15. Juli starten die Piloten nach dem Debüt im vergangenen Jahr erneut im Münchner Olympia-Stadion. «Ich glaube, dass ist ein tolles Event», sagte Schumacher, der sich im vergangenen Jahr in München bei einem Crash eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte.