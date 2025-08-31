Ein 28-Jähriger verliert auf der B54 bei Aarbergen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Der Mann wird schwer verletzt, ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

Aarbergen (dpa) – Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 in der Nähe von Aarbergen im Rheingau-Taunus-Kreis schwer verletzt worden. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Mann habe am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt worden.

Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei weiter. Das Motorrad sei sichergestellt worden, der Gesamtschaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.