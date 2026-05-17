Motorrad-WM
MotoGP: Schwere Stürze überschatten Di Giannantonios Sieg
Spanien GP Motorradrennen
Àlex Márquez und Johann Zarco stürzten heftig.
Joan Monfort. DPA

Rennabbruch, Trümmer, Rettungswagen: Di Giannantonios Erfolg gerät fast zur Nebensache, als mehrere Fahrer stürzen.

Lesezeit 1 Minute

Montmeló (dpa) – Zwei schwere Unfälle haben den ersten Saisonsieg von Fabio Di Giannantonio beim Großen Preis von Spanien überschattet. Ducati-Fahrer Álex Márquez wurde nach einem Auffahrunfall ins Medical Center gebracht, war jedoch bei Bewusstsein.

Zuvor hatte Pedro Acosta (KTM) aufgrund eines technischen Problems verlangsamt, woraufhin Márquez nicht mehr ausweichen konnte. Der Bruder des verletzten Weltmeisters Marc Márquez kollidierte daraufhin mit Acosta. Rennsieger Di Giannantonio wurde bei dem Crash – wie mehrere andere Fahrer – von Trümmerteilen getroffen. Das Rennen wurde erstmals unterbrochen.

Unmittelbar nach dem Neustart stürzten Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda). Zarco wurde dabei von einem Motorrad eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung im Kiesbett wurde auch der Franzose mit dem Rettungswagen abtransportiert. Laut Rennleitung ist sein Zustand nicht kritisch.

Das Rennen wurde erneut unterbrochen und anschließend über die noch fehlenden zwölf Runden zu Ende gebracht. Genaue Diagnosen der Sturzopfer stehen noch aus.

© dpa-infocom, dpa:260517-930-91769/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren