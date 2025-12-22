Moritz Seider schießt Detroit zum Sieg in der NHL

Moritz Seider avanciert mit einem Tor in der Verlängerung zu Detroits Matchwinner gegen Washington. Auch Tim Stützle und JJ Peterka treffen in der NHL.

Detroit (dpa) – Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat seine Detroit Red Wings zu einem 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)-Heimerfolg nach Verlängerung über die Washington Capitols geführt. Der 24-jährige Verteidiger besorgte nach viereinhalb Minuten in der Extrazeit den Siegtreffer und erzielte damit sein sechstes Saisontor in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL.

«Wir sind in die Verlängerung mit einem guten Plan gegangen, wie wir agieren wollen, und haben uns im Power-Play gute Chancen erspielt», sagte Seider zum 21. Saisonsieg Detroits. Seider hatte bereits am Tag zuvor beim 5:2-Auswärtserfolg der Red Wings in Washington getroffen. Damit hat der Verteidiger zum ersten Mal in dieser Saison in zwei aufeinanderfolgenden Spiel ein Tor geschossen. Detroit bleibt mit 45 Punkten Spitzenreiter der Atlantic Division.

Auch Tim Stützle und JJ Peterka treffen

Auch Tim Stützle war beim 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)-Auswärtserfolg seiner Ottawa Senators gegen die Boston Bruins erfolgreich. Der 23 Jahre alte Angreifer erzielte mit der 4:1-Führung sein 17. Saisontor. Die Senators fuhren ihren vierten Sieg in Serie ein.

JJ Peterka markierte beim 4:3 (2:0, 1:1, 0:2)-Heimerfolg seiner Utah Mammoth gegen die Winnipeg Jets seinen 14. Treffer in dieser Spielzeit, nach neuneinhalb Minuten war der 23 Jahre alte Stürmer für die 2:0-Führung verantwortlich.

Leon Draisaitl traf beim 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)-Heimsieg seiner Edmonton Oilers gegen die Vegas Golden Knights zwar nicht selbst, war aber an den ersten beiden Toren seines Teams mit einer Vorlage zur Stelle.