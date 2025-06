Läuft am Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt ein Raubtier frei herum? Die Behörden sind auf der Suche. Im Internet war ein Video aufgetaucht. Dabei ist noch vieles unklar.

Halle (dpa) - Bei dem auf einem Video erfassten Tier ist nach wie vor unklar, um welche Art es sich handelt. «Leider ist das Videomaterial so schlecht, dass eine schlüssige Auswertung nicht möglich ist», sagte der Sprecher des Bergzoos Halle (Saale), Tom Bernheim. Der Zoo habe, wie andere Einrichtungen ebenfalls, das Videomaterial gesichtet. «Vom Videomaterial kann man höchsten sagen, es könnte eine Großkatze, ein Raubtier sein.» Jede andere Aussage wäre unseriös. Der Zoo stehe mit den zuständigen Behörden im Saalekreis in Kontakt.

Die Aufnahmen seien aus großer Entfernung aufgenommen. In den sozialen Netzwerken war ein Video aufgetaucht, das ein größeres Tier in der Nähe des Geiseltalsees im Süden von Sachsen-Anhalt zeigen soll. Der Saalekreis hatte daraufhin am Montagabend die Bevölkerung per Warn-App über die Sichtung einer Großkatze informiert.