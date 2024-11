MLS: Schwarz und New York erreichen Playoff-Halbfinale

New York (dpa) – Der frühere Bundesligatrainer Sandro Schwarz und die New York Red Bulls haben das Playoff-Halbfinale in der MLS erreicht. Die Red Bulls setzten sich im Derby beim New York City FC mit 2:0 (2:0) durch und haben damit den ersten Meistertitel in der nordamerikanischen Liga weiter im Blick.

In der Runde der letzten Vier trifft das Schwarz-Team am kommenden Wochenende auf den Sieger der Partie zwischen dem Orlando City SC und Atlanta United. Das Finale um den MLS Cup gegen den Gewinner der Western Conference findet am 7. Dezember statt.

Schwarz bejubelt «großen Sieg»

Im Citi Field von Queens, in dem normalerweise das Baseball-Team der New York Mets seine Heimspiele austrägt, fielen beide Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Felipe Carballo Ares (16.) brachte die Red Bulls in Führung, Dante Vanzeir (24.) sorgte für den Endstand. Der frühere Leipziger Emil Forsberg, Kapitän der Red Bulls, stand in der Startelf.

«Das war ein großer Sieg, aber letztlich nur der nächste Schritt», sagte Schwarz nach dem Spiel. «Wir müssen diese harte Arbeit fortsetzen und nächste Woche den nächsten Schritt gehen», blickte der frühere Trainer von Mainz 05 und Hertha BSC voraus. Forsberg betonte, er sei «stolz» auf seine Mitspieler und stellte klar: «Ich finde, einige Leute sollten sich bei uns entschuldigen.»