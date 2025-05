Marco Reus und Titelverteidiger LA Galaxy befinden sich in der Major League Soccer in einer tiefen Krise. Bei der Neuauflage des Vorjahres-Finals überragt ein anderer ehemaliger Bundesliga-Spieler.

Harrison (dpa) – Marco Reus und Titelverteidiger Los Angeles Galaxy haben in der Neuauflage des Vorjahres-Finals der Major League Soccer bei den New York Red Bulls ein 0:7 (0:3)-Debakel erlebt. Damit wartet das Team um den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler nach zwölf Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg. Der Meister rangiert mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der letzte Sieg war das mit 2:1 gewonnene Finalspiel gegen New York im Dezember 2024.

Spieler des Spiels war ein anderer ehemaliger Bundesliga-Spieler. Der langjährige RB-Leipzig-Profi Emil Forsberg war an den ersten vier Treffern beteiligt, der Schwede bereitete zwei Tore von Eric-Maxim Choupo-Moting (zuletzt Bayern München) vor und traf für das von Sandro Schwarz trainierte Team zweimal selbst.

Miami verliert erneut

Auch Inter Miami um den achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi tut sich aktuell schwer. Das Team aus Florida unterlag bei Minnesota United mit 1:4. Messi erzielte mit seinem fünften Saisontor zu Beginn der zweiten Halbzeit den zwischenzeitlichen Anschluss. Zuletzt hatte Miami gegen die New York Red Bulls mal wieder gewonnen, nachdem das Team zuvor unter anderem im nordamerikanischen Champions Cup im Halbfinale gegen die Vancouver Whitecaps ausgeschieden war.